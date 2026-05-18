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Trotz Umbauarbeiten

Café Central auf Instagram beliebtestes Kaffeehaus

Wien
18.05.2026 08:16
(Bild: APA/Helmut Fohringer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Café Central ist das beliebteste Alt-Wiener Kaffeehaus auf der Plattform Instagram. Kein anderes Kaffeehaus erreicht dort eine vergleichbare Sichtbarkeit, wie eine Auswertung des Medienbeobachters und PR-Dienstleisters APA-Comm ergab.

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Und das, obwohl das 1876 gegründete Café in der Herrengasse derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen ist. Die Wiedereröffnung ist für den Herbst geplant. Das dazugehörige Pop-up „Café Decentral“, das aktuell das Ausweichquartier ist, ist mit weniger als 100 Postings deutlich weniger bekannt. Immerhin kommt das Café Central selbst auf 73.080 Postings (Stichtag 22. April 2026).

Für das Ranking wurden mehr als 50 traditionelle Wiener Kaffeehäuser beziehungsweise deren Hashtag-Präsenz auf Social Media analysiert. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Abstand das Demel und das Sacher. Die bereits zu K.u.K.-Zeiten beliebten Cafés Demel und Sacher kommen zum Stichtag auf 28.890 bzw. 23.750 Postings auf Instagram. Beide profitieren von ihrer zentralen Lage und der starken touristischen Nachfrage. Bei fotografierenden Kundinnen und Kunden ist der Kaiserschmarrn to go besonders beliebt, den das Café Demel über einen eigenen Straßenverkauf anbietet.

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Mit 15.200 Postings positioniert sich das Landtmann auf Rang vier, das sich in unmittelbarer Nähe zum Burgtheater, der Universität Wien sowie dem Rathauspark befindet. Das Kaffeehaus ist ein traditioneller Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Journalismus. Auf Platz fünf landeten gesammelt das Hawelka, Mozwart, Museum, Savoy, Sperl und Kleines Café. Das hat den Hintergrund, dass Instagram für Hashtags mit 5000 bis 10.000 Beiträgen keine exakten Werte bereitstellt.  

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