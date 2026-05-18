Café Central auf Instagram beliebtestes Kaffeehaus

Für das Ranking wurden mehr als 50 traditionelle Wiener Kaffeehäuser beziehungsweise deren Hashtag-Präsenz auf Social Media analysiert. Auf den Plätzen zwei und drei folgten mit Abstand das Demel und das Sacher. Die bereits zu K.u.K.-Zeiten beliebten Cafés Demel und Sacher kommen zum Stichtag auf 28.890 bzw. 23.750 Postings auf Instagram. Beide profitieren von ihrer zentralen Lage und der starken touristischen Nachfrage. Bei fotografierenden Kundinnen und Kunden ist der Kaiserschmarrn to go besonders beliebt, den das Café Demel über einen eigenen Straßenverkauf anbietet.