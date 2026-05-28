Interaktive „Minecraft Experience“ kommt nach Wien

Vorkenntnisse seien nicht erforderlich: „Minecraft Experience: Villager Rescue“ richtet sich an Fans und Neueinsteiger. Als Belohnung gibt es nach erfolgreichem Abschluss der Mission einen Code für ein exklusives digitales Minecraft-Experience-Cape, der in den Bedrock- und Java-Editionen des Spiels eingelöst werden kann. Als Vorgeschmack hat ab sofort bis Samstag im Donauzentrum jeweils ab 11 Uhr ein Pop-Up-Stand mit Foto-Möglichkeit geöffnet.