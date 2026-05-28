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Kult-Game wird real

Interaktive „Minecraft Experience“ kommt nach Wien

Digital
28.05.2026 09:50
Mit mehr als 350 Millionen verkauften Exemplaren ist Minecraft das meistverkaufte Videospiel ...
Mit mehr als 350 Millionen verkauften Exemplaren ist Minecraft das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten.(Bild: minecraft.net)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Minecraft gilt als eines der einflussreichsten Computerspiele. Eine immersive und interaktive Ausstellung soll das digitale Game im Herbst in Wien nun zum Leben erwecken: „Minecraft Experience: Villager Rescue“ macht ab 9. Oktober in der Meta Stadt Station. Das Publikum wird Teil „einer spannenden Rettungsmission“, heißt es in der Ankündigung. Ikonische Minecraft-Welten, Charaktere und Mobs „werden in der realen Welt lebendig“.

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Mit mehr als 350 Millionen verkauften Exemplaren ist Minecraft das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. Seit 2009 erkunden Spielerinnen und Spieler weltweit ihre selbst erschaffenen Welten aus Millionen von Blöcken, sammeln Ressourcen, bauen spektakuläre Bauwerke, begeben sich auf Abenteuer und verteidigen sich gegen Kreaturen, bekannt als Mobs.

Bei „Minecraft Experience: Villager Rescue“ stellen sich die Teilnehmenden in einer einstündigen Mission einer Vielzahl von Herausforderungen, die sowohl allein als auch im Team gemeistert werden können. „Wie im Spiel selbst gilt es zu minen, zu sammeln, zu craften und sich zu verteidigen“, verspricht der Veranstalter.

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Vorkenntnisse seien nicht erforderlich: „Minecraft Experience: Villager Rescue“ richtet sich an Fans und Neueinsteiger. Als Belohnung gibt es nach erfolgreichem Abschluss der Mission einen Code für ein exklusives digitales Minecraft-Experience-Cape, der in den Bedrock- und Java-Editionen des Spiels eingelöst werden kann. Als Vorgeschmack hat ab sofort bis Samstag im Donauzentrum jeweils ab 11 Uhr ein Pop-Up-Stand mit Foto-Möglichkeit geöffnet.

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