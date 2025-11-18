Minecraft-Saft erobert von St. Pölten aus Europa

DACH-Raum macht den Anfang

Die Zutaten des Getränks sind eng mit dem Spiel abgestimmt. Die Sorte lautet „Chorusfrucht, goldener Apfel und Melone“ – allesamt Früchte, die im Minecraft-Universum eine große Rolle spielen. In der Realität bedeutet das: Apfel, Traube und Wassermelone befinden sich in der 0,33-Liter-Dose. 2,8 Gramm Zucker sind pro 100 Milliliter enthalten. Ab Mitte November ist die Limonade in Österreich, Deutschland und der Schweiz erhältlich. Weitere Märkte sind laut Egger bereits bestätigt.