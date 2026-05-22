Samsung-Mitarbeitern winkt jetzt Mega-Bonus

Die Beschäftigten des südkoreanischen Technologiekonzerns Samsung sollen nach der Absage eines von der Gewerkschaft angedrohten Streiks hohe Bonuszahlungen erhalten. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Seoul mitteilte, sollen diese voraussichtlich im Schnitt pro Person etwa 509 Millionen Won (291.472 Euro) betragen. Die Einmalzahlung soll demnach in diesem Jahr ausbezahlt werden.