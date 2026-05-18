Putin in China: Wie stark ist autoritäre Achse?

Russlands Präsident Wladimir Putin sucht auf der Weltbühne den Schulterschluss mit China. Erst am Freitag verabschiedete Chinas Staatschef Xi Jinping den amerikanischen Präsidenten Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch. Nur wenige Tage später rollt Peking bereits den roten Teppich für den nächsten Gast von globalem Gewicht aus.