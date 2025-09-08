Wie Russland in Osteuropa GPS-Navigation lahmlegt

Seit Putins Überfall auf die ukrainischen Nachbarn im Februar 2022 häufen sich GPS-Störungen – nicht nur über Kriegsgebiet, sondern in weiten Teilen Osteuropas, des Baltikums und des Schwarzmeerraumes. Für Aufregung sorgte zuletzt ein angeblicher Störsender-Angriff auf einen Flug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord. Krone+ zeigt Ihnen, wie Putins GPS-Jammer arbeiten – und wo sie aktiv sind.