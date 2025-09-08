Wie Russland in Osteuropa GPS-Navigation lahmlegt

Seit Putins Überfall auf die ukrainischen Nachbarn im Februar 2022 häufen sich GPS-Störungen – nicht nur über Kriegsgebiet, sondern in weiten Teilen Osteuropas, des Baltikums und des Schwarzmeerraumes. Für Aufregung sorgte zuletzt ein angeblicher Störsender-Angriff auf einen Flug mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an Bord. Krone+ zeigt Ihnen, wie Putins GPS-Jammer arbeiten – und wo sie aktiv sind.
Nach dem Vorfall mit dem Flugzeug der EU-Kommissionspräsidentin rückte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow aus, um einen vermuteten Sabotageakt zu dementieren. Und auch eine Untersuchung der bulgarischen Behörden verlief ergebnislos. Doch es ist nicht von der Hand zu weisen, dass seit Russlands Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 vermehrt GPS-Störungen entlang der EU-Ostgrenze verzeichnet werden.
Kommentare
