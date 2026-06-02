Pädophilen-Schläger gehen gegen Verurteilungen vor

Ein Pinzgauer Quartett erhielt wegen versuchten Mordes Haftstrafen zwischen zwölf und neuneinhalb Jahren: Weil sie im Oktober 2024 mit dem Fake-Profil einer 14-Jährigen einen Mann nach Lend lockten und ihn halb tot prügelten. Jetzt meldeten sowohl Verteidiger als auch Staatsanwältin Rechtsmittel an.
Die selbst ernannten Pädophilen-Jäger bekämpfen ihre Verurteilung: Robert Morianz, Verteidiger des erstangeklagten Rädelsführers (24), meldete bereits Nichtigkeitsbeschwerde und Strafberufung an – also alle möglichen Rechtsmittel. Dasselbe taten die anderen drei Verteidiger, darunter Kurt Jelinek, der dies gegenüber der „Krone“ bestätigte.
Jetzt ist der OGH am Zug
Auch die Staatsanwältin reichte Rechtsmittel ein und will wohl eine noch strengere Strafe. Das bedeutet: Der brutale Kriminalfall rund um die selbst ernannten „Pedo Hunter“ wird in die nächste Runde gehen: Der Oberste Gerichtshof wird das Strafverfahren auf etwaige Verfahrensfehler sowie die Schuldsprüche überprüfen. Danach wird das Oberlandesgericht Linz über die endgültige Höhe der Strafen entscheiden.
Wie berichtet, setzte es für vier Pinzgauer am Freitag im Landesgericht Salzburg Haftstrafen zwischen zwölf und neuneinhalb Jahren wegen versuchten Mordes – nicht rechtskräftig. Hintergrund war die Bluttat in Lend Ende Oktober 2024: Die Gruppe gab sich im Netz als 14-Jährige aus und lockte einen 56-Jährigen zur Arzhofbrücke. Dort prügelten sie ihn halb tot und filmten das Ganze.
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