Pädophilen-Schläger gehen gegen Verurteilungen vor

Jetzt ist der OGH am Zug

Auch die Staatsanwältin reichte Rechtsmittel ein und will wohl eine noch strengere Strafe. Das bedeutet: Der brutale Kriminalfall rund um die selbst ernannten „Pedo Hunter“ wird in die nächste Runde gehen: Der Oberste Gerichtshof wird das Strafverfahren auf etwaige Verfahrensfehler sowie die Schuldsprüche überprüfen. Danach wird das Oberlandesgericht Linz über die endgültige Höhe der Strafen entscheiden.