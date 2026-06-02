Holt Ilzer den nächsten ÖFB-Profi nach Hoffenheim?

Kickt neben Alexander Prass bald ein weiterer ÖFB-Teamspieler für die TSG Hoffenheim? Wie Sky berichtet, stehen die Sinsheimer unmittelbar davor, Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg unter Vertrag zu nehmen. Der Tullner werde bereits am Mittwoch zum Medizincheck erwartet, heißt es.
Für die „Wölfe“ geht es nach der Relegations-Pleite gegen Paderborn in die zweite Liga, dort werden sie allerdings wohl ohne Leistungsträger Wimmer um den Wiederaufstieg kämpfen.
Bundesliga statt Premier League
Der 25-Jährige wird Wolfsburg nach vier Jahren allem Anschein nach verlassen, nachdem zuletzt Brighton & Hove Albion Interesse am Offensivprofi bekundet hatte, spitzt sich nun alles auf einen Transfer nach Hoffenheim zu.
Laut Sky sei der Verein von Cheftrainer Christian Ilzer bereit, die Ausstiegsklausel von rund zehn Millionen Euro zu bezahlen, noch am Mittwoch – also einen Tag bevor es mit dem Nationalteam zur WM in die USA geht – werde Wimmer zum Medizincheck erwartet, heißt es aus Deutschland.
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