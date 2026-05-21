274 Kletterer erreichten Gipfel an nur einem Tag

Das hat sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten abgezeichnet, als eine Rekordzahl an Genehmigungen für Kletterer erteilt wurde. Nun haben zahlreiche Bergsteiger und ihre Bergführer aus aller Welt am Mittwoch die günstigen Wetterbedingungen am Dach der Welt genutzt, um den Mount Everest zu besteigen, und stellten einen weiteren Rekord auf.