Neuer Everest-Rekord
274 Kletterer erreichten Gipfel an nur einem Tag
Das hat sich schon in den vergangenen Wochen und Monaten abgezeichnet, als eine Rekordzahl an Genehmigungen für Kletterer erteilt wurde. Nun haben zahlreiche Bergsteiger und ihre Bergführer aus aller Welt am Mittwoch die günstigen Wetterbedingungen am Dach der Welt genutzt, um den Mount Everest zu besteigen, und stellten einen weiteren Rekord auf.
Insgesamt erreichten auf nepalesischer Seite 274 Kletterer den Gipfel des höchsten Bergs der Erde. „Auf nepalesischer Seite lag der vorige Tagesrekord bei 223 Besteigungen am 22. Mai 2019“, sagte Khimlal Gautam von der Tourismusabteilung des Kulturministeriums. Innerhalb von elf Stunden schafften es laut Gautam alle Teilnehmer verschiedener Expeditionen nach oben.
Lange Schlange am „Balkon“
Angesichts des Andrangs war die Route auf den letzten Metern bis zum Gipfel überfüllt. An einem Punkt bildete sich laut Gautam am „Balkon“ genannten Ruhepunkt in etwa 8400 Meter Höhe bis zum Gipfel eine Schlange (siehe X-Posting unten). Ein Stau wegen des großen Andrangs sei aber nicht ungewöhnlich gewesen.
China verbietet Aufstieg von der tibetischen Seite
Einschließlich der Bergführer hätten bisher 600 Menschen in der laufenden Saison die Spitze des Bergs erreicht, sagte Gautam. Nepal hatte diesmal nach Behördenangaben so viele Genehmigungen wie nie zuvor für die Besteigung des Mount Everest in der Hauptsaison erteilt. Es wurden demnach bis Mitte Mai 494 Zulassungen für Kletterer aus 55 Ländern ausgegeben.
Ein Grund für die Rekordzahl ist nach Berichten nepalesischer Medien auch der Umstand, dass China den Aufstieg zum Everest von der tibetischen Seite nicht ermöglicht. In der laufenden Saison starben bisher drei Bergsteiger aus Nepal am Everest.
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