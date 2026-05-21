Mediengipfel im Schatten der ORF-Generalswahl

Clemens Pig, der als Favorit im Rennen um den mächtigen Posten gilt, ließ in seiner Eröffnungsrede mit einem Fünf-Punkte-Plan für den ORF aufhorchen. Der APA-CEO skizzierte die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede der beiden Medienkonstrukte. Kurz danach diskutierten Medienmanager Markus Breitenecker und ORF-Interimschefin Ingrid Thurnher am Podium über den österreichischen Medienstandort. Und beide mussten sich der Frage stellen, ob sie sich schon entschieden hätten, ob sie sich bewerben oder nicht.

Dass sie eine Entscheidung getroffen haben, bejahten zwar beide. Wie diese aussieht, deutete aber nur Breitenecker an: „Ich schließe es nicht mehr aus und denke intensiv darüber nach.“ Dass der ehemalige Geschäftsführer der Sendergruppe ProSieben/Sat1/Puls 4-Österreich Interesse an einer Bewerbung haben soll, wird ja schon lange gemunkelt. Thurnher hielt sich hingegen bedeckt.