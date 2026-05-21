Finanzbetrug: AK reicht Beschwerde in Brüssel ein

Nur 27 Prozent der betrügerischen Anzeigen wurden entfernt

Die AK Wien und ihre Partner haben zwischen Dezember 2025 und März 2026 knapp 900 Anzeigen gemeldet, aber die Plattformen hätten nur 27 Prozent davon tatsächlich entfernt. Mehr als jede zweite Meldung hätten sie einfach zurückgewiesen oder ignoriert. Die Folge: Hunderte Finanzbetrugsmaschen blieben online und erreichten Monat für Monat über 200 Millionen Konsumentinnen und Konsumenten in Europa. Die Arbeiterkammer selbst meldete rund 130 problematische Videos.