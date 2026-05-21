E-Sports-WM von Saudi-Arabien nach Paris verlegt

„Paris markiert das erste internationale Kapitel in der Geschichte des EWC“, sagte EWC-Chef Ralf Reichert. Bei der dritten Ausgabe der großteils vom saudischen Staatsfonds finanzierten E-Sports-Weltmeisterschaft erwartet die weltbesten Digital-Sportler ein Preisgeld in einer Gesamthöhe von mehr als 75 Millionen US-Dollar (65 Millionen Euro). So viel sei noch nie in der Geschichte des E-Sports ausgeschüttet worden.