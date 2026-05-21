Muslimische Pilgerfahrt Hadsch beginnt in Mekka

Immer wieder tödliche Zwischenfälle

Im Vorjahr nahmen rund 1,6 Millionen Muslime am Hadsch teil. Vor den Corona-Jahren waren es rund 2,5 Millionen gewesen. Immer wieder haben Massenpaniken und Terroranschläge für viele Tote während des Hadsch gesorgt. Zuletzt kostete sengende Hitze mehr als 1200 Menschen das Leben. Besonders betroffen sind meist nicht-registrierte Pilger. Diese haben oft keinen Zugang zu Bussen, klimatisierten Zelten oder Trinkwasserstationen.