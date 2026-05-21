Luca K. im Swift-Prozess: „Wurde immer extremer“

Was Luca K. nicht nachgewiesen werden konnte: Dass er an den Machenschaften von Beran A. beteiligt war. Jedoch: „Luca wusste, was ich vorhabe“, sagte der junge Ternitzer bereits an einem vorangegangenen Prozesstag aus. Dabei ging es um die geplante Anschlagsserie in Dubai, Istanbul und Mekka zusammen mit Arda K. und dem in Saudi-Arabien inhaftierten Hasan E. Nachdem der jetzt angeklagte 21-Jährige vor einer Bluttat in Dubai doch zurückgeschreckt war, schrieb er dem Zeugen: „Ich bin schwach geworden“ – „Schreib mir nicht, das ist gefährlich“, antwortete Luca K. Vor Gericht meint er jetzt: „Ich wusste nicht, worum es geht. Wir haben dann nie wieder darüber gesprochen.“