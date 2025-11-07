Meta macht Milliarden mit betrügerischer Werbung

„Betrügerischste Betrüger“

Ein Meta-Mitarbeiter veröffentlicht daher inzwischen wöchentlich eine Liste der „betrügerischsten Betrüger“. In ihr finden sich die Werbetreibenden mit den meisten Nutzer-Beschwerden über potenziell kriminelle Anzeigen. Bei einer Stichprobe von Reuters schalteten zwei von fünf in diesen Listen erwähnten Firmen sechs Monate nach ihrer ersten Erwähnung in dieser Liste weiterhin Anzeigen auf den Meta-Plattformen. Erst nach einem Hinweis der Nachrichtenagentur wurden auch sie ausgeschlossen.