Nagelsmann: „Natürlich war es ein Schlag für Oli“

„Haben es als Pflicht gesehen, ...“

Mit der TSG Hoffenheim hat Baumann eine starke Saison hinter sich und auch in der WM-Qualifikation glänzte der gebürtige Breisacher mit wichtigen Paraden. Wieso also fiel die Wahl auf Routinier Neuer? „Wir haben es als unsere Pflicht gesehen, alles zu bewerten“, so Nagelsmann. „Manu hat extrem viele Titel gewonnen, er hat eine Aura, einen großen Namen“, sei auch die Ausstrahlung des Bayern-Keepers für die Entscheidung verantwortlich.