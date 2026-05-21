Nagelsmann: „Natürlich war es ein Schlag für Oli“

„Natürlich war es ein Schlag für Oli“, machte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der WM-Kaderbekanntgabe kein Geheimnis aus der Enttäuschung von Oliver Baumann, sich in Amerika hinter Manuel Neuer anstellen zu müssen.
Nun ist es also offiziell! Obwohl er 2024 eigentlich seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft erklärt hatte, wird Neuer bei der WM 2026 noch einmal im DFB-Trikot zwischen die Pfosten zurückkehren.
Der große Verlierer heißt Oliver Baumann, galt der 35-Jährige doch ursprünglich als Nummer eins im deutschen Tor. Entsprechend schwierig sei auch das Gespräch gewesen, in dem Nagelsmann dem Hoffenheim-Keeper mitteilte, Neuer mitzunehmen.
„Ich habe ihm im März schon von einem Treffen mit Manu erzählt“, verriet der Bundestrainer am Donnerstag. „Natürlich war es ein Schlag für Oli, das ist nie eine schöne Nachricht.“
„Haben es als Pflicht gesehen, ...“
Mit der TSG Hoffenheim hat Baumann eine starke Saison hinter sich und auch in der WM-Qualifikation glänzte der gebürtige Breisacher mit wichtigen Paraden. Wieso also fiel die Wahl auf Routinier Neuer? „Wir haben es als unsere Pflicht gesehen, alles zu bewerten“, so Nagelsmann. „Manu hat extrem viele Titel gewonnen, er hat eine Aura, einen großen Namen“, sei auch die Ausstrahlung des Bayern-Keepers für die Entscheidung verantwortlich.
Nichtsdestotrotz stellte Nagelsmann klar: „Wenn Manu etwas passiert, haben wir mit Oli einen Goalie, der das genauso gut machen wird, wie bei der WM-Quali. In all den Telefonaten hat er klargemacht, dass er das Team nicht im Stich lassen wird.“ Mit Neuer, Baumann und Alexander Nübel habe der Teamchef die drei besten Torhüter des Landes nominiert.
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