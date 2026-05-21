Mehrwertsteuer-Senkung auf Grundnahrungsmittel fix

Koalition sieht sozial treffsichere Maßnahme

NEOS-Mandatar Markus Hofer widersprach den kritischen Stimmen. Die Senkung habe für die untersten Einkommen viermal so viel Bedeutung wie für das oberste Dezil. Dass zu wenig getan werde, wies er zurück. Es handle sich um einen wesentlichen Schritt, den man nicht kleinreden solle. GPA-Chefin Barbara Teiber unterstrich, dass man 400 Millionen an die Menschen gebe, „das sei nicht wenig“. Auch SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sah einen weiteren Schritt zur Inflationsbekämpfung. Damit unterscheide sich die Regierung von der FPÖ, „deren Freund Donald Trump“ die Inflation anheize.