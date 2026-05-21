Wegen AfD: Kult-Moderator denkt ans Auswandern

Sportjournalist klärt Schulkinder über Holocaust auf

Reif besucht weiterhin Schulklassen, um mit Kindern über den Holocaust zu sprechen. „Die hören zu, und nicht weil sie müssen, und die stellen danach vernünftige Fragen“, sagte er. Den Schülern sage er dabei: „Niemand kann euch verantwortlich machen für das, was damals war, aber wenn es sich wiederholt, ist jeder Einzelne von euch schuldig, das sage ich euch, und ich werde euch finden.“ Die Jugendlichen würden das „mannhaft und frauhaft zur Kenntnis“ nehmen und „kluges Zeug“ reden. Deshalb lautet sein Fazit: „Es ist noch nicht alles verloren.“