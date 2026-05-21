AT&S wieder in den roten Zahlen, plant aber Gewinn

Umsatzplus im vierten Quartal

Das Betriebsergebnis (EBIT) belief sich im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr auf 65,6 Mio. Euro – um 76,4 Prozent weniger als im Jahr davor. Allerdings profitierte das Technologieunternehmen im Jahr zuvor vom Verkauf des koreanischen Werkes in Ansan. Der freie operative Cashflow verbesserte sich gegenüber der Vorjahresperiode um rund 725 Mio. Euro auf 235 Mio. Euro.

In den letzten drei Monaten des Wirtschaftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 21,3 Prozent auf 476,7 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBITDA) brach zwar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 67,6 Prozent auf 121,2 Mio. Euro ein. Unterm Strich stand im vierten Quartal jedoch ein Gewinn von 13,7 Mio. Euro, nach 185 Mio. Euro ein Jahr zuvor.