Wraneschitz verlängert bei den Vienna Capitals

„Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können“

„Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bei den Vienna Capitals und speziell auf die neue Saison. Für mich ist es wichtig, nicht nur an meine Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen, sondern weiterzuarbeiten und darauf aufzubauen. Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können“, kündigt Wraneschitz an.