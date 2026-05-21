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Die Tinte ist trocken

Wraneschitz verlängert bei den Vienna Capitals

Eishockey
21.05.2026 13:00
Sebastian Wraneschitz
Sebastian Wraneschitz(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tinte ist trocken: Torhüter Sebastian Wraneschitz und die Vienna Capitals setzen ihre Zusammenarbeit fort! Der 24-jährige Wiener verlängerte den Vertrag bei seinem Heimatverein um zwei weitere Jahre. 

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Der bei den Capitals ausgebildete Wraneschitz unterstrich seine exzellente Entwicklung mit herausragenden Leistungen im vergangenen Grunddurchgang. Mit einer Fangquote von 92,36 Prozent war der Linksfänger unter allen Torhütern, die mehr als zehn Grunddurchgangsspiele bestritten, ligaweit der drittbeste Goalie.

Sebastian Wraneschitz
Sebastian Wraneschitz(Bild: GEPA)

„Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können“
„Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre bei den Vienna Capitals und speziell auf die neue Saison. Für mich ist es wichtig, nicht nur an meine Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen, sondern weiterzuarbeiten und darauf aufzubauen. Ich will den Zuschauern zeigen, was wir können“, kündigt Wraneschitz an.

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Weiters sagt er: „Wir wollen als Mannschaft unbedingt zumindest den Viertelfinaleinzug schaffen. Mein persönliches Ziel ist es, den nächsten Schritt zu machen und der Mannschaft zu helfen.“

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