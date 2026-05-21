Produktion erhöht: Bauriese Strabag legt weiter zu

Auftragspolster massiv vergrößert

Zu tun gibt es genug – im ersten Quartal 2026 wuchs der Auftragsbestand im Jahresabstand um 18 Prozent auf 33,1 Mrd. Euro an. Die größten Zuwächse verzeichnete die Strabag den Angaben zufolge in der Region Americas sowie in Österreich, Tschechien und Deutschland. Als „wesentliche Auftragseingänge“ nannte der Konzern Mining-Aufträge in Chile im Volumen von rund 800 Mio. Euro und Großprojekte im Bereich der Mobilitätsinfrastruktur in Tschechien, Slowenien und Polen. In Österreich seien unter anderem Aufträge für einen Bildungscampus im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Projekts sowie für ein Rechenzentrum gewonnen worden. In Deutschland hätten insbesondere öffentliche und gewerbliche Hochbauprojekte zum Anstieg des Auftragsbestands beigetragen.

Der Personalstand der Strabag vergrößerte sich heuer in den ersten drei Monaten gegenüber der Vorjahresperiode um 2 Prozent auf 78.151 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente). Mehr Beschäftigte gibt es vor allem in Polen, Deutschland und Tschechien. Das spiegle die positive Entwicklung des Auftragsbestands wider, erklärte der Konzern.