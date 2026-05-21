Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Österreich schwitzt

Kaum Regen, viel Sonne: So heiß wird Pfingsten

Wetter
21.05.2026 12:48
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Pünktlich zum Pfingstwochenende zeigt sich das Wetter in ganz Österreich von seiner sommerlichen Seite: Viel Sonne, kaum Regen und Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke sorgen für echtes Frühsommer-Feeling. Laut der GeoSphere könnte es am Dienstag sogar bis zu 32 Grad (!) heiß werden.

0 Kommentare

Schon der Freitag bringt in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter. Vor allem im Westen dominiert der Sonnenschein. Nur im Osten ziehen tagsüber zwar zeitweise Wolken durch. Bis zum Abend lockert es aber vielerorts wieder auf. Die Temperaturen steigen auf angenehme 20 bis 27 Grad.

Am Samstag setzt sich das sonnige Wetter weiter durch. Auch entlang des Alpenhauptkamms bleibt es meist trocken, nur vereinzelt bilden sich harmlose Quellwolken. Mit Höchstwerten zwischen 21 und 28 Grad wird es bereits deutlich wärmer.

Österreich
Symbol stark bewölkt
12° / 22°
13 km/h
04:31 h
45 %
Symbol wolkig
16° / 23°
20 km/h
08:50 h
50 %
Symbol wolkig
14° / 25°
14 km/h
10:00 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 26°
14 km/h
12:52 h
< 5 %
Symbol heiter
15° / 30°
11 km/h
12:41 h
30 %
Symbol heiter
18° / 30°
11 km/h
12:34 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
18° / 32°
12 km/h
15:18 h
40 %
Symbol wolkenlos
19° / 26°
21 km/h
15:23 h
45 %
Symbol stark bewölkt
13° / 21°
15 km/h
06:47 h
40 %
Symbol wolkenlos
13° / 22°
15 km/h
15:00 h
< 5 %
Wien
Symbol stark bewölkt
10° / 21°
17 km/h
03:29 h
50 %
Symbol stark bewölkt
14° / 21°
19 km/h
04:08 h
50 %
Symbol wolkig
11° / 24°
9 km/h
10:28 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 26°
8 km/h
12:16 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
7 km/h
11:55 h
30 %
Symbol heiter
15° / 29°
7 km/h
12:30 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
14° / 31°
10 km/h
14:36 h
40 %
Symbol wolkenlos
16° / 25°
19 km/h
15:10 h
45 %
Symbol stark bewölkt
11° / 19°
12 km/h
07:36 h
35 %
Symbol wolkenlos
10° / 21°
12 km/h
15:09 h
< 5 %
St. Pölten
Symbol stark bewölkt
12° / 23°
9 km/h
06:35 h
45 %
Symbol wolkig
16° / 24°
21 km/h
10:42 h
50 %
Symbol wolkig
13° / 25°
16 km/h
10:27 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
15 km/h
13:39 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 30°
12 km/h
12:13 h
25 %
Symbol heiter
16° / 30°
12 km/h
12:29 h
10 %
Symbol wolkenlos
15° / 31°
14 km/h
15:14 h
35 %
Symbol wolkenlos
19° / 26°
23 km/h
15:15 h
50 %
Symbol heiter
12° / 21°
18 km/h
11:47 h
40 %
Symbol wolkenlos
11° / 22°
16 km/h
15:03 h
< 5 %
Eisenstadt
Symbol bedeckt
10° / 19°
13 km/h
00:22 h
50 %
Symbol stark bewölkt
13° / 22°
18 km/h
04:18 h
50 %
Symbol wolkig
11° / 25°
5 km/h
10:03 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 27°
6 km/h
13:15 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 29°
6 km/h
11:16 h
30 %
Symbol heiter
16° / 30°
5 km/h
11:53 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
15° / 32°
6 km/h
15:22 h
35 %
Symbol wolkenlos
17° / 27°
14 km/h
15:14 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 21°
9 km/h
08:30 h
25 %
Symbol wolkenlos
10° / 23°
7 km/h
14:43 h
< 5 %
Linz
Symbol bedeckt
10° / 22°
9 km/h
01:19 h
45 %
Symbol stark bewölkt
16° / 24°
16 km/h
07:05 h
50 %
Symbol wolkig
11° / 27°
9 km/h
09:46 h
< 5 %
Symbol wolkig
12° / 28°
7 km/h
10:53 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 29°
8 km/h
10:35 h
15 %
Symbol wolkig
15° / 31°
8 km/h
10:37 h
15 %
Symbol heiter
15° / 33°
6 km/h
13:16 h
10 %
Symbol heiter
17° / 29°
11 km/h
13:42 h
45 %
Symbol wolkig
12° / 22°
10 km/h
08:59 h
35 %
Symbol wolkenlos
11° / 23°
12 km/h
15:13 h
< 5 %
Graz
Symbol bedeckt
9° / 22°
4 km/h
00:48 h
50 %
Symbol stark bewölkt
10° / 23°
2 km/h
06:02 h
45 %
Symbol heiter
10° / 26°
7 km/h
11:52 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 28°
8 km/h
13:30 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 29°
6 km/h
11:21 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 29°
5 km/h
12:17 h
10 %
Symbol heiter
14° / 32°
5 km/h
13:11 h
< 5 %
Symbol heiter
16° / 31°
7 km/h
13:23 h
50 %
Symbol stark bewölkt
12° / 23°
9 km/h
04:41 h
40 %
Symbol wolkenlos
10° / 23°
6 km/h
15:14 h
< 5 %
Klagenfurt
Symbol bedeckt
11° / 18°
10 km/h
00:20 h
55 %
Symbol stark bewölkt
12° / 19°
7 km/h
04:24 h
55 %
Symbol heiter
9° / 25°
7 km/h
14:00 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
11° / 27°
10 km/h
14:55 h
< 5 %
Symbol heiter
13° / 28°
8 km/h
11:49 h
25 %
Symbol heiter
14° / 29°
7 km/h
11:08 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
14° / 30°
8 km/h
15:14 h
20 %
Symbol heiter
16° / 26°
18 km/h
12:30 h
45 %
Symbol wolkig
11° / 21°
13 km/h
07:58 h
25 %
Symbol wolkenlos
9° / 21°
13 km/h
15:17 h
< 5 %
Salzburg
Symbol starker Regen
11° / 19°
7 km/h
00:29 h
65 %
Symbol einzelne Regenschauer
11° / 22°
6 km/h
04:30 h
60 %
Symbol heiter
9° / 28°
6 km/h
13:25 h
< 5 %
Symbol heiter
11° / 29°
6 km/h
13:34 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 29°
7 km/h
12:34 h
15 %
Symbol heiter
13° / 31°
7 km/h
11:00 h
< 5 %
Symbol wolkig
13° / 32°
6 km/h
10:45 h
20 %
Symbol einzelne Regenschauer
15° / 28°
9 km/h
11:31 h
55 %
Symbol heiter
11° / 24°
10 km/h
14:21 h
20 %
Symbol wolkenlos
8° / 24°
9 km/h
15:20 h
< 5 %
Innsbruck
Symbol Regen
11° / 16°
10 km/h
02:52 h
60 %
Symbol heiter
10° / 20°
6 km/h
10:44 h
35 %
Symbol heiter
10° / 23°
6 km/h
14:00 h
< 5 %
Symbol wolkenlos
12° / 25°
6 km/h
14:38 h
< 5 %
Symbol heiter
12° / 26°
8 km/h
13:49 h
15 %
Symbol heiter
13° / 27°
8 km/h
10:55 h
< 5 %
Symbol heiter
14° / 27°
6 km/h
12:57 h
15 %
Symbol heiter
15° / 23°
8 km/h
13:35 h
35 %
Symbol wolkenlos
10° / 20°
7 km/h
15:20 h
15 %
Symbol wolkenlos
9° / 21°
10 km/h
15:13 h
< 5 %
Bregenz
Wetterdaten:
Bis zu 32 (!) Grad können in der kommenden Woche in ganz Österreich erreicht werden.
Bis zu 32 (!) Grad können in der kommenden Woche in ganz Österreich erreicht werden.(Bild: Natallia Vintsik - stock.adobe.com)

Der Pfingstsonntag bringt dann das langersehnte Badewetter. Im ganzen Land scheint durchgehend die Sonne. Erst am Nachmittag entstehen vereinzelt Quellwolken. Dennoch bleibt es trocken. Besonders im Osten klettern die Temperaturen auf bis zu 31 Grad.

Auch der Pfingstmontag präsentiert sich vor allem im Osten frühsommerlich. Viel Sonnenschein und nur wenige Wolken sorgen für Temperaturen bis zu 30 Grad.

Noch heißer könnte es schließlich am Dienstag werden. Allerdings können nach einem sonnigen Start im Westen und Süden ein paar Quellwolken auftreten. Im Norden und Osten scheint weiterhin großteils die Sonne. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 32 Grad.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wetter
21.05.2026 12:48
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
Pfingsten
Pfingstwochenende
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Dramatischer Moment
Lawine verschüttet Basislager am Mount Everest
Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Chronik
Steirer tötet seine eigene Ehefrau (59) mit Gewehr
93.872 mal gelesen
Der Tatort wurde bereits bei der Einfahrt zum Bauernhof abgeriegelt.
Society International
Deutsche Schauspielerin stirbt mit nur 24 Jahren
83.450 mal gelesen
Luna Jordan in der Rolle der Lara Becker im „Polizeiruf 110“ vom 8. März 2026
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
81.957 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
885 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.
Medien
Lisa Totzauer: „Der ORF muss gerettet werden!“
761 mal kommentiert
Lisa Totzauer will Generaldirektorin des ORF werden.
Innenpolitik
Regierung zieht nach Kickl-Sager Konsequenzen
740 mal kommentiert
Vertreterinnen der drei Regierungsparteien stellen sich gemeinsam gegen Gewalt an Kindern – ...
Mehr Wetter
Nach Kaltfront
Jetzt steuert Österreich auf die 30-Grad-Marke zu!
Sonne, Regen, Wärme
Jetzt pirscht sich langsam der Frühsommer an
Wetterkapriolen
Prächtiger Winterzauber statt satter Blütenpracht
Es bleibt kühl & nass
Ein Wochenende für alle, die gerne drinnen sind
Regenschauer und Sonne
Gewitter im Anmarsch: So wird das Wochenende
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf