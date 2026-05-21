Kaum Regen, viel Sonne: So heiß wird Pfingsten

Pünktlich zum Pfingstwochenende zeigt sich das Wetter in ganz Österreich von seiner sommerlichen Seite: Viel Sonne, kaum Regen und Temperaturen nahe der 30-Grad-Marke sorgen für echtes Frühsommer-Feeling. Laut der GeoSphere könnte es am Dienstag sogar bis zu 32 Grad (!) heiß werden.
Schon der Freitag bringt in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter. Vor allem im Westen dominiert der Sonnenschein. Nur im Osten ziehen tagsüber zwar zeitweise Wolken durch. Bis zum Abend lockert es aber vielerorts wieder auf. Die Temperaturen steigen auf angenehme 20 bis 27 Grad.
Am Samstag setzt sich das sonnige Wetter weiter durch. Auch entlang des Alpenhauptkamms bleibt es meist trocken, nur vereinzelt bilden sich harmlose Quellwolken. Mit Höchstwerten zwischen 21 und 28 Grad wird es bereits deutlich wärmer.
Der Pfingstsonntag bringt dann das langersehnte Badewetter. Im ganzen Land scheint durchgehend die Sonne. Erst am Nachmittag entstehen vereinzelt Quellwolken. Dennoch bleibt es trocken. Besonders im Osten klettern die Temperaturen auf bis zu 31 Grad.
Auch der Pfingstmontag präsentiert sich vor allem im Osten frühsommerlich. Viel Sonnenschein und nur wenige Wolken sorgen für Temperaturen bis zu 30 Grad.
Noch heißer könnte es schließlich am Dienstag werden. Allerdings können nach einem sonnigen Start im Westen und Süden ein paar Quellwolken auftreten. Im Norden und Osten scheint weiterhin großteils die Sonne. Die Temperaturen steigen dabei auf bis zu 32 Grad.
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