Viertel der täglichen KI-User schummelt an US-Unis

Starker Anstieg bei guten Noten seit KI

Eine weitere kürzlich erschienene Studie zeigte außerdem, dass es seit der Verwendung von KI einen deutlichen Anstieg bei sehr guten Noten an Universitäten gibt. Nach der Verfügbarkeit von ChatGPT stieg der Anteil der Studierenden mit der Note „A“ in KI-gestützten Kursen im Vergleich zu Kursen mit geringer KI-Unterstützung um etwa 30 Prozent gegenüber dem Niveau vor ChatGPT. Um die „Noteninflation“ einzudämmen, wird ab Herbst 2027 etwa am Harvard College sogar eine Obergrenze für die bestmögliche Note eingeführt: Nur mehr 20 Prozent der Studierenden sollen pro Kurs ein „A“ erhalten.