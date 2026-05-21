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Heftig unter Druck

Team sucht Alternativen: Formel-1-Pilot droht Aus!

Formel 1
21.05.2026 19:51
Wie lange wird Esteban Ocon
Wie lange wird Esteban Ocon(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison gerät Haas-Pilot Esteban Ocon gehörig unter Druck. Offenbar prüft sein Rennstall derzeit bereits mögliche Alternativen. Während der Routinier in Kanada überzeugen muss, könnte sich sein junger Teamkollege bald bei Ferrari wiederfinden.  

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Schon vor der Saison wurde über die Formel-1-Zukunft von Ocon spekuliert. Zu inkonstant seien seine Leistungen, der große Durchbruch blieb ihm in all seinen Jahren in der Königsklasse verwehrt. Und seine Kritiker sehen sich nach den ersten Rennen der neuen Saison bestätigt. 

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Teamkollege Bearman bald bei Ferrari?
Einen einzigen WM-Punkt konnte der Franzose bisher sammeln – im Vergleich zu seinem Teamkollegen Oliver Bearman viel zu wenig. Der junge Brite hat immerhin schon 17 Punkte auf dem Konto. Eine Diskrepanz, die auch intern für Unruhe sorgt. Man soll sogar schon Alternativen für den 29-Jährigen prüfen.

Oliver Bearman
Oliver Bearman(Bild: AFP/ALFREDO ESTRELLA)

Nach der Saison soll für Ocon bei Haas ohnehin Schluss sein – derzeit scheint aber auch ein baldiges, vorzeitiges Aus realistisch. „Ocon ist nicht gut genug“, betont so auch Experte Ralf Schumacher im Podcast „Backstage Boxengasse. Das mögliche Aus, so der Deutsche, sei „ziemlich in Stein gemeißelt.“

Das Rennwochenende in Kanada sollte Ocon dringend für ein sportliches Ausrufezeichen nutzen. Teamkollege Bearman hingegen hat mit seinen Leistungen Interesse geweckt. Der 21-Jährige ist weiterhin Teil der Ferrari-Nachwuchsakademie. Der Brite könnte bei der Scuderia vielleicht künftig Lewis Hamilton beerben.

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