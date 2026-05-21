Team sucht Alternativen: Formel-1-Pilot droht Aus!

Nach einem durchwachsenen Start in die Saison gerät Haas-Pilot Esteban Ocon gehörig unter Druck. Offenbar prüft sein Rennstall derzeit bereits mögliche Alternativen. Während der Routinier in Kanada überzeugen muss, könnte sich sein junger Teamkollege bald bei Ferrari wiederfinden.
Schon vor der Saison wurde über die Formel-1-Zukunft von Ocon spekuliert. Zu inkonstant seien seine Leistungen, der große Durchbruch blieb ihm in all seinen Jahren in der Königsklasse verwehrt. Und seine Kritiker sehen sich nach den ersten Rennen der neuen Saison bestätigt.
Teamkollege Bearman bald bei Ferrari?
Einen einzigen WM-Punkt konnte der Franzose bisher sammeln – im Vergleich zu seinem Teamkollegen Oliver Bearman viel zu wenig. Der junge Brite hat immerhin schon 17 Punkte auf dem Konto. Eine Diskrepanz, die auch intern für Unruhe sorgt. Man soll sogar schon Alternativen für den 29-Jährigen prüfen.
Nach der Saison soll für Ocon bei Haas ohnehin Schluss sein – derzeit scheint aber auch ein baldiges, vorzeitiges Aus realistisch. „Ocon ist nicht gut genug“, betont so auch Experte Ralf Schumacher im Podcast „Backstage Boxengasse. Das mögliche Aus, so der Deutsche, sei „ziemlich in Stein gemeißelt.“
Das Rennwochenende in Kanada sollte Ocon dringend für ein sportliches Ausrufezeichen nutzen. Teamkollege Bearman hingegen hat mit seinen Leistungen Interesse geweckt. Der 21-Jährige ist weiterhin Teil der Ferrari-Nachwuchsakademie. Der Brite könnte bei der Scuderia vielleicht künftig Lewis Hamilton beerben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.