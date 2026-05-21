Unter manchen Jungen nennt man sich eben „Bitch“

Obwohl ich viel Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Eltern habe, ist mir dieser Teil der Generation Z nie begegnet. Wer eine meiner Schülerinnen mit „Bitch“ begrüßt, kann sich nämlich warm anziehen. Geht es blöd her, steht mitunter ein Bruder oder der Vater vor der Schule, um die Sache zu „klären“. Das Wort wird im Umfeld meiner Schüler immer abwertend verstanden, und zwar in jeder Sprache.