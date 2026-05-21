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„Krone“-Kommentar

Unter manchen Jungen nennt man sich eben „Bitch“

Kolumnen
21.05.2026 19:30
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.
Susanne Wiesinger ist Lehrerin an einer Brennpunktschule in Wien-Favoriten und Buchautorin.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
Porträt von Susanne Wiesinger
Von Susanne Wiesinger
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Das Top-Gesprächsthema beim Sonntagsbrunch mit unseren Kindern: der Eurovision Songcontest des Vorabends. Meine Rolle beschränkte sich auf jene der Zuhörerin. Erstens hatte ich nicht geschaut, zweitens war meine Meinung gar nicht gefragt. Das Witzigste wäre die Pokalübergabe gewesen.

Mit dem Kommentar: „Das regt dich sicher auf“, präsentierten sie mir ein Video, auf dem der österreichische Vorjahressieger JJ unter „Biiitsch“ -Gekreische euphorisch auf die bulgarische Gewinnerin Dara zuraste. Bevor ich mich empören konnte, was denn ein solches Schimpfwort dort zu suchen hätte, meinte meine Tochter: „Das ist natürlich daneben. Aber unter gewissen jungen Leuten nennt man sich gerne so.“

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„Krone“-Kommentar
Lieber Kollege: Warum willst du anonym bleiben?
14.05.2026

Obwohl ich viel Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und jungen Eltern habe, ist mir dieser Teil der Generation Z nie begegnet. Wer eine meiner Schülerinnen mit „Bitch“ begrüßt, kann sich nämlich warm anziehen. Geht es blöd her, steht mitunter ein Bruder oder der Vater vor der Schule, um die Sache zu „klären“. Das Wort wird im Umfeld meiner Schüler immer abwertend verstanden, und zwar in jeder Sprache.

Was nehme ich aber von JJs Blase mit? Sollte ich beim nächsten Bitch-Sager mit: „Beschwer‘ dich nicht! Für deine Generation ist das kein Schimpfwort mehr“, argumentieren? Eine Menge erboster Eltern würde am nächsten Tag vor der Direktion meiner Schulleiterin stehen. Dann besser doch Gespräche über Beleidigungen und Abwertung von Frauen führen.

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21.05.2026 19:30
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