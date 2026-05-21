Drei Meter hoch
Stück des Eiffelturms um 450.000 € versteigert
Einem Sammler war ein drei Meter hohes Stück vom Eiffelturm in Paris 450.000 Euro wert: Ein Stück der Original-Wendeltreppe kam unter dem Hammer. Das Auktionsobjekt war zuvor auf 120.000 bis 150.000 Euro geschätzt worden.
Es handelt sich um einen drei Meter hohen Treppenabschnitt mit 14 Stufen, welche die zweite und dritte Etage des Pariser Wahrzeichens verband. Als 1983 ein Aufzug eingebaut wurde, wurde die Wendeltreppe in 24 unterschiedlich große Teile zerlegt. Die Treppenabschnitte wurden zu begehrten Sammlerstücken und befinden sich heute in aller Welt, etwa an der Freiheitsstatue in New York oder in den Gärten der Yoishii-Stiftung in Japan. Andere befinden sich in Privatbesitz.
Im Jahr 2016 hatte Artcurial einen Treppenabschnitt mit 14 Stufen für etwa 524.000 Euro an einen Käufer aus Asien versteigert. 2008 hatte ein US-Sammler für ein Treppenstück die bisherige Höchstsumme von 553.000 Euro ausgegeben. Der vom Ingenieur Gustave Eiffel für die Pariser Weltausstellung von 1889 geschaffene Eiffelturm zählt zu den größten Touristenattraktionen weltweit. Der 324 Meter hohe Turm ist das meistbesuchte Bauwerk Frankreichs.
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