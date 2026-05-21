Mick Jagger feierte zu laut auf Stromboli

Der britische Musiker Mick Jagger (82) hat eine Party auf der Vulkaninsel Stromboli in Italien gefeiert. Dabei waren er und seine Gäste zu laut, wenn es nach Anrainerinnen und Anrainern geht. Sie kontaktierten die Polizei, die daraufhin beim Frontmann der Rolling Stones vorbeischaute ...
Die Party wurde laut Medienberichten dann auch vorzeitig unterbrochen. Mick Jagger hat eine deutlich jüngere Lebensgefährtin und acht Kinder – durchaus möglich also, dass ihn seine Familie jung hält. Der Frontmann der Rolling Stones war nicht als Tourist auf der Insel, sondern als Schauspieler tätig. Im Film „Three Incestuous Sisters“ („Die drei inzestuösen Schwestern“), basierend auf der Graphic Novel von Audrey Niffenegger, spielt Jagger einen Leuchtturmwärter. Er hat nur einen kurzen Auftritt, stand aber mit Stars wie Dakota Johnson, Saoirse Ronan und Isabella Rossellini vor der Kamera.
Für Isabella Rossellini ist der Aufenthalt auf Stromboli in diesen Tagen mehr als nur ein beruflicher Einsatz: Die Schauspielerin blickt an den Ort zurück, an dem die berühmte Liebesgeschichte ihrer Eltern, Ingrid Bergman und Roberto Rossellini, vor rund 77 Jahren begann. Bergman, eine Bewunderin des italienischen Neorealismus, hatte Rossellini zuvor einen Brief geschrieben, um eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Aus dieser künstlerischen Partnerschaft entstand eine internationale Skandal-Liebe, die zur Geburt der Zwillinge Isabella und Isotta Ingrid führte.
Fremdenverkehrsverband kritisiert Unterbrechung
Die Party Jaggers feierte das Ende der Dreharbeiten. Die Präsidentin des örtlichen Fremdenverkehrsverbandes, Rosa Oliva, kritisierte die Unterbrechung durch die Polizei. „Eine Insel mit internationaler Bedeutung hätte einen institutionellen Empfang für die Gäste verdient. Stattdessen wird sie selbst bei solchen Gelegenheiten benachteiligt“, sagte sie. Es bräuchte mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung für die lokale Gemeinschaft, die stark vom Tourismus abhängig sei.
Jagger wirkte bereits als Schauspieler, Produzent und Komponist bei mehreren Filmen mit. Auch sein Privatleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen: So war der Brite etwa 1967 während einer Party mit Freundinnen und Freunden wegen Drogenmissbrauchs verhaftet worden. Im anschließenden Prozess war er gemeinsam mit Keith Richards zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden, die aber wieder aufgehoben wurde.
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