Mick Jagger feierte zu laut auf Stromboli

Die Party wurde laut Medienberichten dann auch vorzeitig unterbrochen. Mick Jagger hat eine deutlich jüngere Lebensgefährtin und acht Kinder – durchaus möglich also, dass ihn seine Familie jung hält. Der Frontmann der Rolling Stones war nicht als Tourist auf der Insel, sondern als Schauspieler tätig. Im Film „Three Incestuous Sisters“ („Die drei inzestuösen Schwestern“), basierend auf der Graphic Novel von Audrey Niffenegger, spielt Jagger einen Leuchtturmwärter. Er hat nur einen kurzen Auftritt, stand aber mit Stars wie Dakota Johnson, Saoirse Ronan und Isabella Rossellini vor der Kamera.