Warum Egisto Ott noch weiter Reisefreiheit hat

Das Gericht befand, dass elektronisch überwachter Hausarrest für Egisto Ott nicht genügen werde. Er soll in Haft: Vier Jahre und ein Monat lang – und zumindest 20 Monate davon ohne Fußfessel. Aber nur, wenn das nicht rechtskräftige Urteil in der Instanz bestätigt wird. Oder muss der Ex-BVT-Beamte gar in Untersuchungshaft?
Am Mittwoch setzte es für Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott beinahe die Höchststrafe wegen Spionage und Amtsmissbrauch: Vier Jahre und ein Monat Haft bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren. Für die Verteidiger Anna Mair und Michael Ofner – die für einen Freispruch plädiert hatten – natürlich ein heftiger Dämpfer. Den man aber nicht so einfach hinnehmen wolle. „Wir melden Nichtigkeit und volle Berufung an“, sagt Mair.
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