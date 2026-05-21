Warum Egisto Ott noch weiter Reisefreiheit hat

Am Mittwoch setzte es für Ex-BVT-Chefinspektor Egisto Ott beinahe die Höchststrafe wegen Spionage und Amtsmissbrauch: Vier Jahre und ein Monat Haft bei einem Strafrahmen von bis zu fünf Jahren. Für die Verteidiger Anna Mair und Michael Ofner – die für einen Freispruch plädiert hatten – natürlich ein heftiger Dämpfer. Den man aber nicht so einfach hinnehmen wolle. „Wir melden Nichtigkeit und volle Berufung an“, sagt Mair.