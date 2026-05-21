Bahnhofs-Schlägerei zog sich über zwei Stockwerke

ÖBB analysieren Vorfall

Laut ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair schauen sich die ÖBB jeden Vorfall im Bereich des Hauptbahnhofs näher an. „So können wir gegebenenfalls Schlüsse ziehen und an gewissen Stellschrauben drehen“, sagt Gasser-Mair. Man habe in den letzten Jahren jedenfalls viel in Sicherheitsmaßnahmen investiert. Trotz dieses schlimmen Einzelfalls könne man sich als Fahrgast am Hauptbahnhof sicher fühlen.