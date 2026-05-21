Schüler kündigten Amoklauf an Salzburger Schule an

Mehrere uniformierte Polizisten platzten in die Veranstaltung einer Schule im Pongau. Sie führten zwei verdutzte Burschen ab. Warum? Das Duo soll gegenüber mehreren Mitschülern von blutigen Taten fantasiert haben – konkret: einen Amoklauf!
„Wir machen uns alle große Sorgen, am liebsten würde ich mein Kind gar nicht in die Schule schicken. Die Angst ist riesig.“ Die Mutter eines Jugendlichen spricht das aus, was sich viele besorgte und verunsicherte Eltern derzeit denken. All ihre Kinder besuchen eine Mittelschule im Pongau – genau dort spielte sich in dieser Woche Unfassbares ab.
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