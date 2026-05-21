Beschäftigte der chemischen Industrie streiken

Die Gewerkschaften haben zu einem zweistündigen Streik zwischen dem 26. Mai und 1. Juni aufgerufen. „Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Jahr und Tag fleißig gearbeitet (...). Wir werden uns diese Respektlosigkeit nicht gefallen lassen (...)“, teilten sie mit. „250 Euro ist weniger, als so mancher Manager in der chemischen Industrie in der Stunde verdient (...)“, sagten Mayrwöger und Bunderla. Der Kollektivvertrag sollte eigentlich bereits seit dem 1. Mai gelten. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 2. Juni geplant.