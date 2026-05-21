In Wien versteckt sich Platz für 28.500 Wohnungen

Wie knapp das Angebot auf dem Wiener Wohnungsmarkt ist, illustriert auch die neue Mietpreis-Analyse der Plattform ImmoScout24. Demnach sind die Mieten innerhalb eines Jahres um weitere zehn Prozent gestiegen und liegen jetzt bei 22,45 Euro pro Quadratmeter im Wiener Durchschnitt. Damit wird Wien bald zum teuersten Pflaster von ganz Österreich, denn in Innsbruck als traditionellem Spitzenreiter sind die Preise im Jahresvergleich zuletzt um sechs Prozent gesunken.