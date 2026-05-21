Deutscher log über Flucht nach Schlägerei in Lech

Nach einer wüsten Schlägerei vor einem Club im Nobel-Skiort Lech am Arlberg hatte der Angeklagte vor der Polizei falsch ausgesagt. Wegen Körperverletzung, falscher Beweisaussage und Begünstigung wurde der 28-jährige Deutsche nun am Landesgericht Feldkirch verurteilt.
Vor einem Nachtclub in Lech eskalierte eine Partynacht der etwas härteren Sorte: Ein alkoholisierter Deutscher schlug vor dem Lokal einen Mann nieder und verletzte diesen schwer. Als ein ebenfalls stark alkoholisierter Freund des Opfers eingreifen wollte, kassierte auch er einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angeklagte, ein Kumpel des Schlägers, packte den Helfer zwar am Arm und zog ihn vom Angreifer weg. Danach entschieden sich die beiden Deutschen aber nicht für Erste Hilfe, sondern für die Flucht.
Hauptangeklagter bereits in Haft
Diese endete wenig später in Polizeigewahrsam. Der Schläger und Hauptangeklagte wurde bereits im April wegen schwerer Körperverletzung und Widerstands gegen die Staatsgewalt zu 24 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Nun musste sich sein Freund vor Gericht verantworten — allerdings nicht wegen Faustschlägen, sondern wegen seiner Kreativität bei der Wahrheitsfindung.
Bei der Polizei hatte er behauptet, weder er noch sein Kumpel seien geflüchtet. Auch den Vorwurf, den Freund des Opfers fahrlässig verletzt zu haben, indem er diesen so fest am Arm packte, dass er ein Hämatom erlitt, wollte er nicht gelten lassen. „Ich wollte keinesfalls jemanden verletzen. Ich hatte lediglich versucht, die Streithähne auseinanderbringen“, erklärte der 28-Jährige vor Gericht.
„Kopf an Ast gestoßen“
An vieles könne er sich ohnehin nicht mehr erinnern. Grund dafür sei ein eher filmreifer Abgang: Beim „Sprung in den Schnee“ habe er sich den Kopf an einen Ast gestoßen. Entsprechend bekannte er sich „zu sämtlichen Vorwürfen für nicht schuldig“. Das Gericht zeigte sich von dieser Version allerdings nur mäßig beeindruckt. Richterin Lea Gabriel verurteilte den Deutschen wegen falscher Beweisaussage, Begünstigung und Körperverletzung.
Wegen zwei Vorstrafen in Deutschland — „eine davon einschlägig“ — setzte es sechs Monate Haft auf Bewährung und zunächst 7200 Euro Geldstrafe. Doch dann folgte der wohl unfreiwillig komischste Moment des Verfahrens. Nach kurzer Rücksprache mit seinem Anwalt räumte der Angeklagte ein: „Ich habe gar keinen Job. Aber ich wollte das hier aus Scham nicht sagen.“ Die Richterin reduzierte die Geldstrafe daraufhin auf 960 Euro. Zahlen darf er in Raten. Das Urteil ist rechtskräftig.
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