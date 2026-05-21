Deutscher log über Flucht nach Schlägerei in Lech

Vor einem Nachtclub in Lech eskalierte eine Partynacht der etwas härteren Sorte: Ein alkoholisierter Deutscher schlug vor dem Lokal einen Mann nieder und verletzte diesen schwer. Als ein ebenfalls stark alkoholisierter Freund des Opfers eingreifen wollte, kassierte auch er einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angeklagte, ein Kumpel des Schlägers, packte den Helfer zwar am Arm und zog ihn vom Angreifer weg. Danach entschieden sich die beiden Deutschen aber nicht für Erste Hilfe, sondern für die Flucht.