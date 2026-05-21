Unbekannte kapern Homepage von Ottakringer Schule

Auf (alter) AHS-Domain erscheinen plötzlich Glücksspiele und Werbeangebote. Eltern wurden aufgefordert, rasch ihre Lesezeichen zu aktualisieren. Was bisher zum Vorfall bekannt ist.
Eine eindringliche Warnung per Email hat am Mittwochabend das GRG 16 in der Ottakringer Maroltingergasse ausgeschickt. Unbekannte hätten die frühere Domain des Gymnasiums vollständig unter ihre Kontrolle gebracht.
Die Internetadresse www.grg16.at werde nun für Glücksspiel- und Werbeangebote missbraucht, die mit „den Werten und dem Bildungsauftrag unserer Schule in keiner Weise vereinbar sind“, heißt es.
Eltern wurden aufgefordert, ihre Lesezeichen zu aktualisieren und ausschließlich die nun gültige Adresse www.maroltingergasse.at zu verwenden.
Der Bildungsdirektion ist der Vorfall bekannt: „Die IT-Systembetreuung von Bundesschulen liegt in unserer Zuständigkeit, Schulwebsites obliegen jedoch der jeweiligen Schulleitung. Dennoch wird geprüft, ob die Bildungsdirektion in dieser Angelegenheit unterstützen kann“, so eine Sprecherin der Behörde.
Keine Daten zu Cyber-Attacken
Wie oft kommen Cyber-Attacken auf Schulwebseiten vor? Das kann nicht beantwortet werden. Denn weder Bildungsdirektion noch Bildungsministerium erheben diese Daten. „Uns ist aber kein ähnlich gelagerter Fall bekannt“, erklärt eine Ministeriumssprecherin.
In der vorliegenden Causa handele es sich genau genommen nicht um einen Hackerangriff. Sondern die Schule habe ihre alte URL aufgegeben und diese werde jetzt von jemand anderem unbefugt genutzt, so die Erklärung.
Rat des Ministeriums: Wem Verdächtiges ausfällt, soll das direkt der jeweiligen Bildungseinrichtung melden. Diese informiere dann die zuständigen Datenschutzbeauftragten.
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