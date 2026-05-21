Unbekannte kapern Homepage von Ottakringer Schule

Keine Daten zu Cyber-Attacken

Wie oft kommen Cyber-Attacken auf Schulwebseiten vor? Das kann nicht beantwortet werden. Denn weder Bildungsdirektion noch Bildungsministerium erheben diese Daten. „Uns ist aber kein ähnlich gelagerter Fall bekannt“, erklärt eine Ministeriumssprecherin.

In der vorliegenden Causa handele es sich genau genommen nicht um einen Hackerangriff. Sondern die Schule habe ihre alte URL aufgegeben und diese werde jetzt von jemand anderem unbefugt genutzt, so die Erklärung.