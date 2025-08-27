Erste KI-Studentin macht Professoren wahnsinnig

Labyrinth für Wiener U-Bahn-Station

Passend zur digitalen Welt präsentiert sich der Tiroler Peter Kogler im ersten Stock des Francisco Carolinum. Er gilt als Pionier der Medienkunst in Österreich. Er tapeziert digitale Muster – Röhren, Ameisen, Gehirne – an Decken, Böden, Wänden von Räumen, die dadurch den Charakter digitaler Labyrinthe bekommen. Im Jahr 1992 war er auf der documenta in Kassel vertreten.

Kogler bleibt nicht bei Kunst fürs Museum, sondern gestaltete auch immer wieder öffentliche Orte. Bekannt ist etwa die U-Bahn-Station am Wiener Karlsplatz, hier realisierte er ein optisches Labyrinth aus Röhren.