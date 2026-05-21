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Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben

Wien
21.05.2026 19:05
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH verstorben ist.(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Irina Stöckl
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Irina Stöckl und Stefan Steinkogler

Nach dem schrecklichen Zimmerbrand in Wien-Ottakring gibt es nun die nächste traurige Nachricht: Auch der zweijährige Bub ist im AKH seinen schweren Verletzungen erlegen. Damit starben beide Kinder, die am Montagabend aus der brennenden Wohnung gerettet worden waren.

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Den Tod des zweijährigen Buben bestätigte die Pressesprecherin vom AKH, Karin Fehringer, am Donnerstagabend gegenüber der „Krone“. Erst am Vormittag war bekannt geworden, dass das dreijährige Mädchen nach dem Brand ihren schweren Verletzungen erlag.

Staubsauger ging in Flammen auf
Laut bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer durch den Akku eines Handstaubsaugers, der in Flammen aufgegangen sein soll, ausgelöst. Die beiden Kleinkinder sowie ihre 14-jährige Schwester befanden sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. Wo sich die Eltern befanden, ist nicht bekannt. Es wird aber nicht gegen sie ermittelt, so liege laut Polizei keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.

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Die Kinder wurden von Einsatzkräften aus dem stark verrauchten Zimmer gerettet und reanimiert. Zunächst war bereits das dreijährige Mädchen verstorben. Nun verlor auch ihr Bruder den Kampf ums Überleben.

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