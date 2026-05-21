Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben

Staubsauger ging in Flammen auf

Laut bisherigen Ermittlungen wurde das Feuer durch den Akku eines Handstaubsaugers, der in Flammen aufgegangen sein soll, ausgelöst. Die beiden Kleinkinder sowie ihre 14-jährige Schwester befanden sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Wohnung. Wo sich die Eltern befanden, ist nicht bekannt. Es wird aber nicht gegen sie ermittelt, so liege laut Polizei keine Verletzung der Aufsichtspflicht vor.