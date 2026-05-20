Die Künstliche Intelligenz schürt Zukunftsängste

Vor allem Berufseinsteigerinnen und -einsteiger sähen KI zunehmend als Konkurrenz, schrieben die Autoren der Umfrage. Weltweit übertragen Unternehmen vergleichsweise einfache Tätigkeiten an „Kollege KI“, um Personalkosten zu senken. So will die britische Großbank Standard Chartered etwa 7000 Jobs streichen. „Es geht darum, in manchen Fällen weniger wertvolles Humankapital durch Finanzkapital und Investitionskapital zu ersetzen“, sagte Bankchef Bill Winters. Auch die Facebook-Mutter Meta und der Onlinehändler Amazon bauen in großem Stil Personal ab, weil sie sich von KI Effizienzgewinne versprechen.