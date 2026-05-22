Opa, Tochter und drei Enkerln bei Brand verletzt

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ab: In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen – der Großvater, dessen Tochter und drei Enkerln mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Hinsichtlich der Brandursache gibt es bereits eine Vermutung.
Gegen 23.40 Uhr hatte der 57-jährige Besitzer des Hauses einen Notruf abgesetzt und den Brand in seinem Wohnzimmer gemeldet. Via Leitstelle Tirol wurden daraufhin sofort mehrere Feuerwehren alarmiert.
Nachdem die Einsatzkräfte aus Inzing, Hatting und Zirl vor Ort eingetroffen waren, konnten sie die Situation nach Lageerkundung rasch unter Kontrolle bringen und den Brand löschen. Leider gab es fünf Verletzte zu beklagen.
Der Besitzer des Hauses, seine 31-jährige Tochter und seine Enkel mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Die Polizei auf „Krone“-Nachfrage
„Der 57-jährige Besitzer und vier weitere Bewohner des Hauses – seine 31-jährige Tochter und seine Enkel im Alter von fünf, acht und 13 Jahren – mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden“, heißt es vonseiten der Polizei auf „Krone“-Nachfrage.
Nur Schwiegersohn blieb unverletzt
Der Großvater habe zudem Verbrennungen zweiten Grades am linken Arm erlitten. Der Schwiegersohn (33), der ebenfalls im Haus wohne, kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.
Brennende Kerze mögliche Ursache
Im Inneren des Hauses sei erheblicher Schaden entstanden. Die genaue Höhe könne derzeit noch nicht beziffert werden. Ersten Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch eine brennende Kerze ausgelöst worden sein. Weitere Erhebungen sind noch im Gange.
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