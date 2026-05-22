Opa, Tochter und drei Enkerln bei Brand verletzt

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Freitag in Inzing im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ab: In einem Wohnhaus war ein Brand ausgebrochen – der Großvater, dessen Tochter und drei Enkerln mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. Hinsichtlich der Brandursache gibt es bereits eine Vermutung.