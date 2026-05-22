„Mein Herz blutet, wenn Biomechanik nicht stimmt“

Kann man dank der Bio-Mechanik sich auch in anderen Sportarten verbessern?

Selbstverständlich. Im Sport hilft die Biomechanik dabei, die effizienteste Bewegungstechnik zu entschlüsseln. Um jedoch zu verstehen, was die absolut optimale Bewegungsform ist, müssen wir einen Blick auf die Evolution werfen: Der Mensch hat sich über Jahrmillionen hinweg so entwickelt, dass er perfekt auf das Gehen auf zwei Beinen ausgerichtet ist. Unsere gesamte Anatomie – Knochen, Muskeln, Sehnen und Nerven sowie das Gehirn – ist auf dieses physikalische Fundament ausgelegt. Wenn wir dieses Wissen der funktionellen Anatomie und der neuromuskulären Ansteuerung anwenden, können wir für jede Sportart die optimale Bewegung bestimmen. In meine Praxis kommen Radfahrern, Wanderer, Läufer, Skifahrer und Reiter, mit denen wir hervorragende Ergebnisse erzielen.