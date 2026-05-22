Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Giro d‘Italia

„Mein Herz blutet, wenn Biomechanik nicht stimmt“

Sport
22.05.2026 10:40
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Österreichs Radstar Felix Gall liegt auch nach der zwölften Etappe des Giro d’Italia auf dem vierten Platz. Im Kampf um das Rosa Trikot zählt aber nicht nur die Physis, die Teams investieren Millionen in Material und Know-how. Die „Krone“ fragte in Sachen Biomechanik bei Experten Rok Stojan nach.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Doktor, Sie analysieren den Fahrstil der Radprofis aus Sicht der Biomechanik. Wie sind Sie dazu gekommen?
Rok Stojan: Wenn ich mir die vielen Fahrer ansehe, die unter höchsten Belastungen Bestleistung erbringen wollen, obwohl die Biomechanik nicht stimmt, blutet mir das Herz! Deswegen habe ich mich entschieden, mein Wissen und meine Analysen auf Instagram zu teilen, um allen Menschen zu mehr Spaß, Leistung und Verletzungsfreiheit zu verhelfen.

Welche Rolle spielt die Biomechanik für die Leistung eines Radprofis?
Sie ist eine der sechs Säulen neben Ernährung, Erholung, Trainingsplan, Psyche, Aerodynamik. Mit einer besseren Biomechanik kann der Sportler eine höhere Energieeffizienz erreichen, das Risiko von Verletzungen durch repetitive Bewegungen minimieren und jedes produzierte Watt an Leistung maximal ausnutzen.

Die Worldtour-Teams haben einen riesigen Betreuerstab. Eine Idee, warum viele Rennfahrer eine schlechte Sitzposition haben?
Das wäre pure Spekulation. Vermutlich sind die anderen Säulen für die Teams derzeit wichtiger. Oft wird extrem stark auf die Aerodynamik geschaut. Ich vermute auch, dass Experten, die einen ganzheitlichen Blick auf Biomechanik, Aerodynamik und die individuelle Anatomie des Fahrers werfen können, schlichtweg sehr selten sind.

Zitat Icon

Tadej Pogacar und sein Team sind definitiv die Vorreiter der Biomechanik im Radsport.

Rok Stojan

Wer ist unter den Stars momentan ein Musterbeispiel?
Da muss man einfach Tadej Pogačar nennen. Ich verfolge ihn schon seit seinem ersten Tour-Sieg und muss ehrlich zugeben: Er überrascht mich immer wieder aufs Neue. Noch 2023 zeigte er gewisse Instabilitäten im Sattel, die er mittlerweile jedoch massiv verbessert hat. So wie ich das einschätze, ist er mittlerweile biomechanisch nahezu perfekt vorbereitet. Er und sein Team sind definitiv die Vorreiter der Biomechanik im Radsport. Dennoch sehe ich selbst bei ihm noch Optimierungsbedarf – und zwar im Zeitfahren und bei der Aerodynamik. Da ist Remco Evenepoel das Maß aller Dinge.

Felix Gall hat in der Biomechanik noch Potenzial für mehr Effizienz.
Felix Gall hat in der Biomechanik noch Potenzial für mehr Effizienz.(Bild: Krone KREATIV/AP/Thibault Camus, Reuters/Benoit Tessier)

Was fällt Ihnen bei Felix Gall auf?
Er hat einen sehr markanten Pedalierstil im Peloton. Seine Knie sind in der Aufwärtsbewegung oft stark nach außen abgespreizt (Abduktion) und ziehen beim Treten nach innen (Adduktion). Ohne ihn selbst untersucht zu haben, kann ich über die Ursachen natürlich nur spekulieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt es an einer Kombination aus seiner knöchernen Anatomie und der neuromuskulären Ansteuerung. Genau hier sehe ich noch ungenutztes Potenzial für mehr Effizienz. Dennoch ist seit Saisonbeginn eine deutliche Stilveränderung erkennbar, die sich bereits positiv in seiner Leistungsfähigkeit und Effizienz auf dem Rad niederschlägt.

Zitat Icon

Der Mensch hat sich über Jahrmillionen hinweg so entwickelt, dass er perfekt auf das Gehen auf zwei Beinen ausgerichtet ist.

Rok Stojan

Kann man dank der Bio-Mechanik sich auch in anderen Sportarten verbessern?
Selbstverständlich. Im Sport hilft die Biomechanik dabei, die effizienteste Bewegungstechnik zu entschlüsseln. Um jedoch zu verstehen, was die absolut optimale Bewegungsform ist, müssen wir einen Blick auf die Evolution werfen: Der Mensch hat sich über Jahrmillionen hinweg so entwickelt, dass er perfekt auf das Gehen auf zwei Beinen ausgerichtet ist. Unsere gesamte Anatomie – Knochen, Muskeln, Sehnen und Nerven sowie das Gehirn – ist auf dieses physikalische Fundament ausgelegt. Wenn wir dieses Wissen der funktionellen Anatomie und der neuromuskulären Ansteuerung anwenden, können wir für jede Sportart die optimale Bewegung bestimmen. In meine Praxis kommen Radfahrern, Wanderer, Läufer, Skifahrer und Reiter, mit denen wir hervorragende Ergebnisse erzielen.

Sie arbeiten an einer Reha-Klinik. Beraten Sie dort auch Spitzensportler?
Im Rahmen meiner Tätigkeit als stellvertretender Chefarzt im ZAR in Friedrichshafen behandeln wir keine Spitzensportler. Dort liegt der Fokus auf der klassischen orthopädischen oder neurologischen Rehabilitation. Spitzensportler berate und betreue ich im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit als Experte für Biomechanik.

Lesen Sie auch:
Felix Gall
Giro d‘Italia
Nach Klettershow: Radwelt staunt über Felix Gall
17.05.2026

Helfen Sie auch Amateuren oder Freizeitsportlern?
Selbstverständlich! Bei mir ist jeder willkommen, der sich verbessern möchte und offen für innovative Ansätze ist. Häufig sind meine Klienten nicht einmal Sportler, sondern ganz normale Menschen wie Sie und ich. Menschen, die einfach ohne Schmerzen Wandern, Joggen, in der Stadt Spazierengehen, schmerzfrei Skifahren, Reiten oder beschwerdefrei mit dem Fahrrad unterwegs sein möchten.

Wie sieht eine biomechanische Analyse bei Ihnen aus?
Jede Analyse beginnt mit einer ausführlichen Anamnese. Erst dann folgt die Video-, Druck- und EMG-Ganganalyse, da das Gehen das Fundament jeder Bewegungsanalyse ist. Je nach Sportart schließt sich eine spezifische Video- und EMG-Analyse an, bei Bedarf ergänzt durch eine Cycling-Dynamics-Analyse. Sobald die Ursachen für Fehlhaltungen klar sind, gehen wir direkt ins EMG- und Video-Biofeedback-Training über. Das bedeutet: Jeder Klient erhält maßgeschneiderte Übungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
22.05.2026 10:40
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Drei Kopfschüsse nach One-Night-Stand: Festnahme!
108.934 mal gelesen
In diesem Mehrparteienhaus in Kottingbrunn kam es zur Bluttat.
Ski Alpin
Topfit! ÖSV-Dame genießt den Strand und das Meer
107.684 mal gelesen
Stephanie Brunner genießt ihren Urlaub.
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
107.036 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Außenpolitik
Russen über Putin: „Bunkerratte versteckt sich“
886 mal kommentiert
Sysran ist Standort einer bedeutenden Erdölraffinerie.
Innenpolitik
Fix: So hoch fällt die Erhöhung der Pensionen aus
853 mal kommentiert
Die Pensionisten dürfen sich ab dem kommenden Jahr über eine Erhöhung freuen. (Symbolbild)
Gericht
Mehrjährige Haft für „Fall Anna“-Freigesprochene
821 mal kommentiert
Das Auftreten ist diesmal anders als im Prozess um Missbrauch an einer Zwölfjährigen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf