Thomas Stelzers Wut auf die Parteifreunde in Wien

Ungewöhnlich scharfe Worte fand Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag zu den von der Bundesregierung geplanten Einsparungen bei den Unis: „Ich bin vom Donner gerührt“, sagte der Chef der Landes-ÖVP im ORF-Radio. Dass im nächsten Dreijahresbudget eine Kürzung um eine Milliarde Euro vorgesehen ist, sei eine „Fehlentscheidung sondergleichen“ und ein „Rückschritt mit Anlauf für den gesamten Standort Österreich“.