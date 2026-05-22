Thomas Stelzers Wut auf die Parteifreunde in Wien

Der Wahlkampf für die Landtagswahl im kommenden Jahr wirft seinen Schatten voraus: Thomas Stelzer und seine Landes-ÖVP sind in unterschiedlichen Belangen immer öfter gegen Maßnahmen der Bundesregierung und schießen deshalb seit Wochen scharf gegen Wien – dabei sparen sie auch schwarze Minister nicht aus.
Ungewöhnlich scharfe Worte fand Landeshauptmann Thomas Stelzer am Donnerstag zu den von der Bundesregierung geplanten Einsparungen bei den Unis: „Ich bin vom Donner gerührt“, sagte der Chef der Landes-ÖVP im ORF-Radio. Dass im nächsten Dreijahresbudget eine Kürzung um eine Milliarde Euro vorgesehen ist, sei eine „Fehlentscheidung sondergleichen“ und ein „Rückschritt mit Anlauf für den gesamten Standort Österreich“.
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