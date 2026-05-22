Schnäppchen! Podolski kauft seinen Herzensklub

„Vorerst plane ich keine Revolution“

„Jetzt haben wir den polnischen Pokal gewonnen, wir liegen auf dem zweiten Platz, aber die nächste Saison wird sehr schwierig“, mahnte Podolski. „Man muss vorsichtig sein. Man muss so wenig Fehler wie möglich machen, damit die nächste Saison gelingt. Und wir werden den Verein auf dem Platz und außerhalb weiterentwickeln. Für mich ist es wichtig, die Marke Górnik aufzubauen. Vorerst plane ich keine Revolution, dass Górnik ein anderer Verein wird. Man muss das in Ruhe aufbauen und wir werden sehen, in welche Richtung es geht.“ Auch in Sachen Mannschaftsplanung soll es keine tiefgreifenden Veränderungen geben.