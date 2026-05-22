Ocon: „Kompletter Bullshit, das ist frei erfunden“

Nichts als Unsinn, so Ocon. „Es gab keine Quellen dafür. Ich bin wegen Ayao zu diesem Team gekommen, weil ich ihn schon so lange kenne. Er war mein erster Renningenieur in der Formel 1 und auch er wird das Ganze richtigstellen. In Miami gab es keinen Streit, aber als ich den Artikel las, der das Ganze ins Rollen brachte, nannten sie ihn Ryo Komatsu. Sobald ich das sah, habe ich aufgehört zu lesen“, meinte der 29-Jährige nun im Vorfeld des Kanada-GPs.