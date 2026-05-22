Fix: Bayern-Goalie Neuer muss im Finale zusehen

Es geht sich also doch nicht aus! Bayern Münchens Star-Goalie Manuel Neuer ist nicht rechtzeitig fit geworden und muss somit im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zusehen.
Wie Sky berichtet, ist die Entscheidung gefallen: Manuel Neuer kommt im Endspiel nicht zum Einsatz. Die Wade, die er sich im Bundesliga-Spiel gegen den 1.FC Köln verletzt hatte, macht offenbar noch immer Probleme.
Somit wird Jonas Urbig gegen Stuttgart im Tor stehen.
Rückkehr ins DFB-Team
Bereits am Donnerstag hatte Neuer für Schlagzeilen gesorgt: Deutschlands Rekordtormann kehrte zwei Jahre nach seinem Rücktritt für die Weltmeisterschaft in die Nationalmannschaft zurück.
Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei dem am 11. Juni beginnenden Turnier in den USA, Kanada und Mexiko auf den 40 Jahre alten Kapitän des FC Bayern München. Bis dahin soll der Keeper dann auch wieder topfit sein ...
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