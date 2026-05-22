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Entscheidung gefallen

Fix: Bayern-Goalie Neuer muss im Finale zusehen

Fußball International
22.05.2026 10:38
Manuel Neuer ist angeschlagen. Das Pokal-Finale kommt für ihn zu früh.
Manuel Neuer ist angeschlagen. Das Pokal-Finale kommt für ihn zu früh.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Es geht sich also doch nicht aus! Bayern Münchens Star-Goalie Manuel Neuer ist nicht rechtzeitig fit geworden und muss somit im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zusehen.

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Wie Sky berichtet, ist die Entscheidung gefallen: Manuel Neuer kommt im Endspiel nicht zum Einsatz. Die Wade, die er sich im Bundesliga-Spiel gegen den 1.FC Köln verletzt hatte, macht offenbar noch immer Probleme.

Jonas Urbig muss einspringen.
Jonas Urbig muss einspringen.(Bild: EPA/ANNA SZILAGYI)

Somit wird Jonas Urbig gegen Stuttgart im Tor stehen.

Rückkehr ins DFB-Team
Bereits am Donnerstag hatte Neuer für Schlagzeilen gesorgt: Deutschlands Rekordtormann kehrte zwei Jahre nach seinem Rücktritt für die Weltmeisterschaft in die Nationalmannschaft zurück.

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