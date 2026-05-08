Einen Abend mit dem Maestro Andrea Bocelli erleben

Am 22. August kommt in das Wiener Ernst Happel Stadion eine der größten und bedeutendsten Stimmen unserer Zeit. Die Rede ist von niemand geringerem als Andrea Bocelli, welcher mit einem großen Orchester & Chor im Rahmen seiner Welttournee Wien besucht. Die „Krone“ macht es möglich und bringt Sie zum Konzert. Zudem gibt es für „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) ein ganz besonderes Extra zu gewinnen.
Das Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion ist der einzige Halt der Tournee in Österreich, Deutschland und der Schweiz und damit ein kultureller Höhepunkt weit über die Landesgrenzen hinaus. Die Produktion verspricht ein ebenso elegantes wie kraftvolles Konzertformat, begleitet von großem Orchester, Chor und einer künstlerischen Gestaltung, die Bocellis unverwechselbare Stimme in einem monumentalen Rahmen erlebbar macht.
Zu den bekanntesten Stimmen der internationalen Musikszene zählend, hat Andrea Bocelli nahezu 90 Millionen Tonträger verkauft und über20 Milliarden Streams erzielt. Neben ausverkauften Arena-Tourneen weltweit und rekordbrechenden Livestream-Konzerten trat er bei globalen Großereignissen wie den Olympischen Spielen oder der Fußball-Weltmeisterschaft auf. Bocelli wurde unter anderem mit einem Golden Globe, sieben Classical BRIT Awards, sieben World Music Awards sowie einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern für das Konzert am 22. August in Wien 10x2 Tickets der Kategorie D. Aber damit noch lange nicht genug! Unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) verlosen wir zudem 3x2 VIP-Tickets inkl. Meet & Greet mit dem Maestro Andrea Bocelli höchstpersönlich! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.