Einen Abend mit dem Maestro Andrea Bocelli erleben

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost unter allen teilnehmenden „Krone“-Lesern für das Konzert am 22. August in Wien 10x2 Tickets der Kategorie D. Aber damit noch lange nicht genug! Unter allen „Krone“-Abonnenten (Print & Digital) verlosen wir zudem 3x2 VIP-Tickets inkl. Meet & Greet mit dem Maestro Andrea Bocelli höchstpersönlich! Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 25. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.