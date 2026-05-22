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Gute Laune garantiert!

King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!

Royals
22.05.2026 09:47
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was bitte war DAS denn? König Charles III. greift bei einem Termin in Nordirland plötzlich zur Ukulele – und das Video der Gute-Laune-Nummer geht richtig viral! Sie können es sich oben ansehen. 

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Mit so einem Auftritt hatte wirklich niemand gerechnet: Statt steifer Royals-Show gab’s plötzlich Mini-Konzert mit Grinse-Garantie! König Charles III. schnappte sich bei einem Besuch in Nordirland kurzerhand eine Ukulele und spielte locker mit einer Folk-Band mit.

Die Szene entstand bei den „Ards Allotments“ in Newtownards nahe Strangford Lough. Dort wartete das „Loughries Men’s Shed Ukulele Ensemble“ mit traditionellen Songs und Seemannsliedern auf den Monarchen. Doch Charles hörte nicht nur brav zu – er wollte selbst ran ans Instrument!

König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment des Jahres!(Bild: AFP/TOBY MELVILLE)

Charles im Ukulele-Fieber!
Der König nahm die kleine Gitarre entgegen, schlug ein paar Akkorde an und strahlte dabei sichtbar vergnügt. Die Musiker konnten ihr Glück kaum fassen – und luden den Royal direkt zur nächsten Probe ein.

Das Video geht inzwischen viral. Im Netz feiern Fans den 77-Jährigen für seinen unerwartet lockeren Auftritt. Ob der coole König jetzt auf Tournee geht?

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Vom Staatsbesuch zur Jam-Session
Eigentlich stand bei dem Termin etwas ganz anderes im Mittelpunkt: Charles wollte die soziale Arbeit der Gemeinschaftsgärten und die Organisation „Decorum NI“ unterstützen, die ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte aus der Zeit der „Troubles“ betreut.

Doch dann wurde aus dem Pflichttermin plötzlich eine royale Jam-Session.

Die Szene entstand bei den „Ards Allotments“ in Newtownards nahe Strangford Lough. Dort spielte ...
Die Szene entstand bei den „Ards Allotments“ in Newtownards nahe Strangford Lough. Dort spielte das „Loughries Men’s Shed Ukulele Ensemble“ traditionelle Folk-Songs und Shantys für den König.(Bild: AFP/TOBY MELVILLE)

Ob Charles künftig öfter zur Ukulele greift? Wir hätten jedenfalls nichts dagegen. Fest steht: Dieser spontane Auftritt liefert genau die Bilder, die Royals sonst eher selten produzieren – locker, schräg und verdammt unterhaltsam.

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