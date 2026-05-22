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Vor Abstiegs-Showdown

Fans stinksauer: Große Aufregung um Danso-Kollege

Premier League
22.05.2026 10:27
Cristian Romero (li.) wird beim Abstiegs-Showdown von Tottenham nicht live dabei sein.
Cristian Romero (li.) wird beim Abstiegs-Showdown von Tottenham nicht live dabei sein.(Bild: Krone KREATIV/APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristian Romero, der Innenverteidiger-Kollege von Tottenham-Legionär Kevin Danso, hat sich den Ärger der eigenen Fans zugezogen. Denn der Kapitän der „Spurs“ wird beim Abstiegs-Showdown am Sonntag nicht im Stadion sein.

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ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso muss mit Tottenham um den Klassenerhalt in der Premier League zittern. Die Londoner liegen nur zwei Punkte vor West Ham United und dem „Strich“. Am Sonntag in der letzten Runde empfängt Tottenham Everton, West Ham hat Leeds United zu Gast.

Brisant: Tottenham-Kapitän Cristian Romero wird nicht im Stadion sein. Er sieht sich lieber das Finale der argentinischen Meisterschaft live an. Am Sonntag duelliert sich in Cordoba River Plate mit CA Belgrano. Dass Romero nicht in London sein wird, sorgt für erhitzte Gemüter bei den Tottenham-Fans.

Zukunft ungewiss
Romeros Vertrag läuft bei Tottenham noch bis 2029. Seine Zukunft ist jedoch ungewiss. Aktuell wird der 28-jährige Argentinier intensiv mit dem FC Barcelona und Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

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