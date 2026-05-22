„Slow Food“-Gründer Carlo Petrini gestorben

Inzwischen Slow-Food-Gruppen in aller Welt

Petrini - oder „Carlin“, wie ihn die meisten nannten – wurde 1949 in Bra geboren. Er arbeitete nach einem abgebrochenen Studium als Gastronom, Journalist und Schriftsteller. Im Juli 1986 hob er als Verfechter eines nachhaltigen und gerechten Ernährungssystems in seiner Heimat die Initiative Agricola aus der Taufe, aus der dann Slow Food Italia wurde. Als Maßstab nannte er drei Begriffe: „Buono, pulito e giusto.“ (Gut, sauber und fair.) Logo von Slow Food ist eine Weinbergschnecke als Symbol der Langsamkeit.