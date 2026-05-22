Ex-Serienmeister Salzburg hat Trainer gefunden

Auch Letang selbst, der zuletzt bei den Blue Devils Weiden in der zweiten deutschen Eishockey-Liga (DEL 2) unter Vertrag stand und zuvor in kanadischen Ligen coachte, ist mit seinem neuen Vertrag an der Salzach äußerst glücklich. „Ich bin mit dem EC Red Bull Salzburg noch aus meiner aktiven Zeit als Spieler in der EBEL bestens vertraut. In den Gesprächen mit Helmut Schlögl wurde mir rasch klar, dass wir völlig übereinstimmende Vorstellungen davon haben, wohin wir dieses Team führen wollen – das machte die Entscheidung für mich denkbar einfach“, schilderte der 50-Jährige.