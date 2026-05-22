Ex-Serienmeister Salzburg hat Trainer gefunden

Nun ist die 49 Tage lange Suche nach einem Trainer endlich beendet! Der ehemalige Eishockey-Serienmeister EC Red Bull Salzburg setzt künftig auf die Geschicke eines 50-jährigen Kanadiers. Dieser kennt die Liga aus seiner Zeit als Spieler.
Die Katze ist aus dem Sack! Die Eisbullen haben 49 Tage nach dem Aus des erfolglosen Cheftrainers Manny Viveiros einen neuen Headcoach. Mit Alan Letang setzen die Mozartstädter auf einen Kanadier.
Er steht für einen modernen Coaching-Ansatz und versteht sich gleichzeitig als echter Teamplayer
Helmut SCHLÖGL, Manager EC Red Bull Salzburg
“Mit Alan haben wir einen Trainer gewonnen, der uns im gesamten Interviewprozess mit einem sehr professionellen und klaren Auftreten überzeugt hat. Er steht für einen modernen Coaching-Ansatz und versteht sich gleichzeitig als echter Teamplayer, der großen Wert auf ein funktionierendes Miteinander legt“, sagte Bulls-Manager Helmut Schlögl nach der langen Suche, in der man auch die eine oder andere Absage kassierte.
Auch Letang selbst, der zuletzt bei den Blue Devils Weiden in der zweiten deutschen Eishockey-Liga (DEL 2) unter Vertrag stand und zuvor in kanadischen Ligen coachte, ist mit seinem neuen Vertrag an der Salzach äußerst glücklich. „Ich bin mit dem EC Red Bull Salzburg noch aus meiner aktiven Zeit als Spieler in der EBEL bestens vertraut. In den Gesprächen mit Helmut Schlögl wurde mir rasch klar, dass wir völlig übereinstimmende Vorstellungen davon haben, wohin wir dieses Team führen wollen – das machte die Entscheidung für mich denkbar einfach“, schilderte der 50-Jährige.
Neuer Eisbullen-Coach kennt Liga
Die Liga kennt Letang damit bereits. Als Spieler lief er in der damaligen EBEL für Innsbruck und Zagreb auf.
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