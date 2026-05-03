Die Magie der Samstagnacht: Discostars gesucht!

Der MusicalSommer Kufstein und die „Krone“ suchen nach den coolsten Tanzposen und 70er-Jahre-Looks von Discokönigen und -königinnen. Die coolsten Posen erhalten Tickets für „Saturday Night Fever“ auf der Festung Kufstein – und die Chance auf einen tollen Aufenthalt in einem Best Alpine Wellness Hotel.
Er prägte das Lebensgefühl einer ganzen Generation, seine Musik bringt die Tanzbeine bis heute zum Zucken: Die Rede ist von „Saturday Night Fever“, dem Kultfilm der 70er Jahre, der John Travolta weltberühmt machte und eine regelrechte Disco-Welle auslöste.
Auch 50 Jahre später hat das Musical mit Hits der Bee Gees, darunter „Night Fever“, „Stayin’ Alive“ oder „How Deep Is Your Love“, nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt. Im Gegenteil: Auf der Festung Kufstein lebt das Disco-Fieber wieder auf, ist „Saturday Night Fever“ doch das Stück des heurigen MusicalSommers. Zur Vorstellung am 6. August laden die Veranstalter zusammen mit der „Krone“ wieder zehn Gewinner mit je einer Begleitperson ein, die das Spektakel live auf der Festung erleben werden.
Doch damit nicht genug: Aus den zehn Siegerpaaren kürt die Jury die Hauptgewinner: Diesen winkt zusätzlich ein Aufenthalt für zwei Personen in einem Best Alpine Wellness Hotel.
Wer liefert das coolste Bild als Disco-Traumpaar?
Doch dafür ist natürlich auch etwas zu tun: Wir suchen die coolsten Discokings und Discoqueens! Schickt uns bis zum 15. Juni ein Foto von euch und eurer potenziellen Begleitperson in eurer besten Tanzpose und/oder im 70er-Jahre-Discolook und erzählt uns auch kurz die Geschichte hinter dem Bild.
Wie eine gelungene Pose aussieht? Die Hauptdarsteller der Geschichte rund um Tony Manero (gespielt von Andrea de Majo) und Stephanie Mangano (verkörpert von Verena Kollruss), die im New Yorker Brooklyn ihr Glück suchen, machen es vor. Die beiden Schauspieler verbinden mit „Saturday Night Fever“ vor allem Tanz und Musik. „Das Leben am Samstagabend in der Disco: die Sorgen vergessen und bis zum Morgengrauen tanzen“, schwärmt Kollruss.
Mit dieser Rolle gibt es sehr viel zu tun. Tony ist die ganze Zeit auf der Bühne, das wird die Herausforderung, auch in der Vorbereitung.
Andrea de Majo als Tony Manero
„Gerade erst kennengelernt“
Sie und ihr Spielpartner arbeiten für die Produktion auf der Festung zum ersten Mal zusammen. „Wir haben uns heute erst kennengelernt“, verriet der italienische Musicaldarsteller De Majo, seit 2018 im Ensemble des Landestheaters Innsbruck, als die „Krone“ die beiden Mitte April zum Fotoshooting traf.
Ein Problem sehen er und seine Partnerin darin nicht: „In den Proben entwickelt sich das Verhältnis ganz natürlich. Bis zur Premiere fühlt es sich immer vertrauter an“, prognostiziert Kollruss. Die Tänzerin und Musicaldarstellerin ist auf der Festung keine Unbekannte, wirkte sie doch bereits in „Sister Act“ sowie in „West Side Story“ mit.
„Man muss ein Knistern spüren“
Jene Paare, die mit ihrer Tanzpose bei unserem Gewinnspiel punkten möchten, sollten den Profis zufolge vor allem auf ihre Chemie achten: „Man muss schon ein Knistern spüren zwischen den beiden“, rät Kollruss, „und dann am besten dynamisch in eine Pose gehen.“ Und, so Andrea de Majo: „Einfach den Moment genießen.“
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost anlässlich des diesjährigen Musicalsommers tolle Preise. Für einen glücklichen Gewinner verlosen wir 1x2 Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung an 6. August und zusätzlich einen Aufenthalt in einem Best Alpine Wellness Hotel für zwei Personen und zwei Nächte. Aber damit noch nicht alles! Wir verlosen auch 9x2 Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung am 6. August. Schicken Sie uns Ihr bestes Foto in einer Tanzpose und füllen Sie das untenstehende Teilnahmeformular bis zum 15. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.