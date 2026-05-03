Die Magie der Samstagnacht: Discostars gesucht!

Mitmachen und gewinnen

Die „Krone“ verlost anlässlich des diesjährigen Musicalsommers tolle Preise. Für einen glücklichen Gewinner verlosen wir 1x2 Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung an 6. August und zusätzlich einen Aufenthalt in einem Best Alpine Wellness Hotel für zwei Personen und zwei Nächte. Aber damit noch nicht alles! Wir verlosen auch 9x2 Karten der Kategorie 1 für die Vorstellung am 6. August. Schicken Sie uns Ihr bestes Foto in einer Tanzpose und füllen Sie das untenstehende Teilnahmeformular bis zum 15. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.