Kater „Findus“ wurde von 19 Schrotkugeln getroffen

Besitzer fanden ihren verletzten Kater

Den Besitzern war die Samtpfote schon abgegangen – sie machten sich bereits auf das Schlimmste gefasst: Dass das GPS-Gerät, das sie ihrem geliebten „Findus“ am Hals befestigt hatten, keine Bewegung anzeigte, war beunruhigend. Dank des Gerätes fanden sie das verletzte Tier in einem Gebüsch.