Kater „Findus“ wurde von 19 Schrotkugeln getroffen

Angst und Schrecken verbreitet ein wirrer Tierhasser im Bezirk Hollabrunn! Der Unbekannte schoss mit einer Schrotflinte auf Kater „Findus“. Eine beherzte Tierärztin konnte der verletzten Samptpfote helfen...
Mit 19 Schrotgewehr-Kugeln im Körper brachten Tierfreunde aus Sierndorf im Bezirk Hollabrunn einen Kater zur dortigen Tierärztin. Das schwer verletzte Tier war im Schockzustand und zu keiner Bewegung fähig, so sehr dürften die zahlreichen Bleikugeln den Körper schon verletzt und geschwächt haben.
Besitzer fanden ihren verletzten Kater
Den Besitzern war die Samtpfote schon abgegangen – sie machten sich bereits auf das Schlimmste gefasst: Dass das GPS-Gerät, das sie ihrem geliebten „Findus“ am Hals befestigt hatten, keine Bewegung anzeigte, war beunruhigend. Dank des Gerätes fanden sie das verletzte Tier in einem Gebüsch.
Tierärztin Christine Plattner schritt zur Operation, die Schrotkugeln waren gottlob nicht tief den Körper der Katze eingedrungen. „Der Schuss war abgeschwächt und dürfte daher aus weiterer Entfernung abgefeuert worden sein“, erläuterte die Veterinärin.
Tierärztin: „Alles wird gut!“
An den gefährlichsten Stellen sind die Geschoße entfernt, das Tier bewegt sich wieder – sichtlich unter Schmerzen. Nach einer Erholungspause wird Plattner auch noch die restlichen Bleistücke aus der Haut unter dem Fell entfernen: „Alles wird gut“, so ihr Resümee.
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